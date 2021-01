Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a revenit pe primul loc in Bundesliga dupa ce s-a impus sambata cu 2-1 pe terenul fostului lider, Bayer Leverkusen, in derby-ul etapei a 13-a, gratie unui gol marcat de Robert Lewandowski in minutul 90+3. Leverkusen a deschis scorul prin Patrik Schick in minutul 14, pentru…

- RB Leipzig a fost tinuta in sah acasa de FC Koln, scor 0-0, sambata, intr-un meci din etapa a 13-a a Bundesligii. In caz de victorie, echipa din Leipzig ar fi urcat provizoriu pe prima pozitie a clasamentului. Un alt rezultat suprinzator a fost esecul suferit pe teren propriu de Borussia Moenchengladbach,…

- Campioana en titre Bayern Munchen a fost tinuta in sah, 1-1, la Berlin de Union, si ramane pe primul loc in clasament doar golaverajului superior fata de RB Leipzig, castigatoare cu 2-0 in fata lui Werder Bremen, sambata, in etapa a 11-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Gazdele au deschis scorul…

- Echipa Bayer Leverkusen a incheiat cu un scor alb, 0-0, partida disputata pe teren propriu cu formatia Hertha Berlin, duminica seara, in cadrul etapei a 9-a a campionatului de fotbal al Germaniei. "Farmacistii", neinvinsi de la debutul actuale editii din Bundesliga, au ratat astfel ocazia de a urca…

- Campioana Germaniei si a Europei, Bayern Munchen, a castigat cu scorul de 3-1 partida sustinuta in deplasare, sambata seara, cu VfB Stuttgart, in etapa a 9-a din Bundesliga, in timp ce Borussia Dortmund a pierdut surprinzator pe teren propriu, cu 1-2, in fata celor de la FC Koln, echipa aflata in subsolul…

- Bayern Munchen, campioana en titre si detinatoarea Ligii Campionilor, s-a impiedicat acasa de Werder Bremen, scor 1-1, intr-un meci disputat sambata in etapa a 8-a a Bundesligii. Bayern a prins o zi slaba si a fost salvata de mai multe ori de portarul Manuel Neuer. Oaspetii au condus dupa…

- Bayern Munchen, campioana Germaniei, a invins in deplasare formatia Borussia Dortmund cu scorul de 3-2 (1-1), intr-un meci derby disputat sambata in contul etapei a saptea a campionatului german de fotbal Bundesliga, potrivit Agerpres.Bavarezii s-au impus prin golurile lui Alaba (45+4), Lewandowski…

- Cagliari, echipa romanului Razvan Marin, s-a impus cu 4-2, duminica, pe teren propriu, in partida cu Crotone, in etapa a 5-a din Serie A. Pe Sardegna Arena, oaspetii au deschis scorul in minutul 21, prin Junior Messias, dar Charalampos Lykogiannis a egalat in minutul 25. Gazdele au trecut…