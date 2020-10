Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi seara, in conferinta de presa de dupa infrangerea cu Islanda (2-1), ca rezultatul este unul corect si ca prima reprezentativa nu merita sa joace finala play-off-ului EURO 2020 dupa jocul prestat in special in prima…

- Nationala de fotbal a Romaniei va infrunta echipa Islandei, joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, de la ora 21:45 (ora Romaniei), in semifinalele barajului pentru EURO 2020. Daca va castiga in fata Islandei, Romania va disputa pe 12 noiembrie, in deplasare, finala play-off-ului,…

- ​Selectionerul echipei de fotbal a Austriei, germanul Franco Foda, a anuntat un lot de 26 de jucatori pentru meciurile cu Grecia, Irlanda de Nord si România, în care figureaza Alaba, dar nu se regasesc alte nume importante, precum Arnautovic sau Sabitzer.Marko Arnautovic joaca în…

- Partida dintre naționalele de tineret ale Romaniei și Danemarcei se va juca la Ploiești, in 17 noiembrie, a anunțat vineri Federația Romana de Fotbal (FRF). Acesta este ultimul meci al tricolorilor din preliminariile pentru Euro 2021.„Tricolorii U21 au ocazia de a sarbatori o noua calificare…

- Selectionerul echipei de fotbal a Austriei, germanul Franco Foda, a declarat ca formatia pe care o pregateste ar fi meritat un punct in meciul cu Romania, pierdut cu scorul de 2-3, luni seara, la Klagenfurt, in Liga Natiunilor la fotbal. "Am inceput rau meciul. Am meritat golul egalarii si ar fi trebuit…

- Selectionerul echipei de fotbal a Irlandei de Nord, Ian Baraclough, a stabilit lotul pentru meciurile cu Romania si Norvegia din Liga Natiunilor, programate pe 4 septembrie, in deplasare, respectiv 7 septembrie, acasa, a anuntat federatia de la Belfast. Baraclough, la debutul ca selectioner, se bazeaza…

- FCSB este noua detinatoarea a Cupei Romaniei la fotbal! In finala disputata pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, "ros-albastrii" s-au impus cu 1-0 in fata formatiei Sepsi Sfantul Gheorghe.