Stiri pe aceeasi tema

- Formatia AS Roma s-a calificat, joi seara, in sferturile de finala ale Cupei Italiei, trecand in optimi de Parma, scor 2-0.Golurile au fost marcate de Pellegrini, in minutele 49 si 76, ultimul din penalti. In sferturi, AS Roma va intalni in deplasare echipa Juventus Torino, la 22 ianuarie.…

- Juventus Torino, fara Cristiano Ronaldo în lot, s-a calificat, miercuri, în sferturile Cupei Italiei, dupa o victorie fara drept de apel în fața formației Udinese, scor 4-0.Golurile campionilor Italiei au fost înscrise de Higuain ('16), Dybala ('26 penalti, '58)…

- Napoli a invins-o dramatic pe Sassuolo, cu scorul de 2-1, in deplasare, duminica seara, intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Italiei. A fost prima victorie a lui Gennaro Gattuso ca antrenor al echipei din Napoli, dupa un debut nefericit, 1-2 acasa cu Parma. Sassuolo a deschis scorul…

- Inter a încheiat la egalitate partida cu Fiorentina, pe Stadio Artemio Franchi, scor 1-1, în etapa a 16-a din Serie A. În urma acestui rezultat, echipa lui Antonio Conte a pierdut primul loc în clasament, noul lider fiind Juventus.Pentru Inter a marcat Borja Valero, în…

- AC Milan a reușit "sa lege" doua victorii în Serie A, formația de pe San Siro trecând scor 3-2, de Bologna în deplasare. Theo Hernandez a fost unul dintre cei mai activi jucatori ai oaspeților, internaționalul francez punctând de altfel pentru ambele formații. Piatek…

- ​Lazio a plecat cu toate punctele de pe San Siro, dupa ce a învins-o pe AC Milan, scor 2-1, într-o partida din etapa a 11-a din Serie A. Romanii au înscris golul victoriei în minutul 83, prin Correa. Golurile învingatorilor au fost marcate de Immobile 25' si…

- Echipa AS Roma a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia SSC Napoli, sambata, in primul meci al etapei a 11-a a campionatului de fotbal al Italiei. Golurile au fost marcate de Nicolo Zaniolo (19) si Jordan Veretout (55 - penalty) pentru invingatori, respectiv Arkadiusz Milik…

- Juventus Torino s-a impus, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), în fața echipei Bologna, în etapa a opta din Serie A. Grație acestui succes, trupa lui Sarri se distanțeaza la patru puncte de Inter Milano, formație aflata pe poziția secunda. Cristiano Ronaldo '19 si…