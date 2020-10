Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal (FRF) anunța ca Radu Petrescu va arbitra o partida din turul 3 al Europa League, potrivit MEDIAFAX.Radu Petrescu a fost delegat la partida FC Basel – Anorthosis Famagusta din turul 3 al Europa League. Citește și: Traian Basescu: ‘Dana Budeanu, o femeie care…

- Antrenorul formatiei FC Arges, Ionut Badea, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa are cel mai greu program in acest inceput de sezon al Ligii I, si ca in partida cu Universitatea Craiova jucatorii sai trebuie sa limiteze pe cat posibil ocaziile adversarilor. "Ne…

- Mai multe persoane din cadrul stafului tehnic al echipei de fotbal FCSB, printre care antrenorul principal Anton Petrea si preparatorul fizic Thomas Neubert, au fost diagnosticate cu noul coronavirus, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din cadrul formatiei bucurestene. "Mai multe…

- Portalul Ligii Profesioniste de Fotbal a anunțat echipa ideala a etapei a doua din Liga 1. Marius Croitoru, tehnicianul Botoșaniului, a fost desemnat antrenorul saptamanii. FCSB, una dintre performele etapei, ofera doi jucatori in echipa ideala intocmita de LPF: Florin Tanase și Dennis Man. De la Chindia,…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa, ca nu exista o favorita in partida cu formatia malteza Floriana FC, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, precizand ca fiecare are sanse de a castiga si de a se califica mai departe.…

- Antrenorul formatiei FC Voluntari, Mihai Teja, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Academica Clinceni, din cadrul etapei a 10-a a play-out-ului Ligii I, are drept miza salvarea de la retrogradare si ca echipa sa e nevoita sa castige punctele pentru a realiza obiectivul. "Ma…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, datele la care au fost reprogramate partidele echipei Dinamo, amanate din cauza unui caz de coronavirus, potrivit news.ro.Cele doua meciuri conteaza pentru etapa a treia si etapa a patra a play-out-ului. Citește și: Iohannis: ‘Virusul…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Adrian Mihalcea, a declarat, miercuri seara, dupa infrangerea cu 1-0 in fata rivalei FCSB care a dus la eliminarea din Cupa Romaniei, ca formatia sa a pierdut calificarea inca din meciul tur al fazei semifinale cand a fost invinsa cu scorul de 3-0. "Fata de meciul…