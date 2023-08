Maine, 16 august, de la ora 17:30, CS Dinamo – CSM Focșani 2007 pe Stadionul Dinamo Sambata, 19 august, de la ora 11:00, pe Milcovul, CSM 2007 – CSM Bacau Fotbaliștii focșaneni de Liga a III-a continua seria meciurilor de pregatire in vederea participarii la Campionatul seriei a 2-a, ediția 2023 – 2024. […] Articolul Fotbal amical – Focșanenii joaca in Capitala cu CS Dinamo! apare prima data in Monitorul de Vrancea .