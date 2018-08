Stiri pe aceeasi tema

- In semn de protest fata de atitudinea Jandarmeriei Constanta, Clubul Sportiv Medgidia a anuntat astazi retragerea echipei de fotbal din Liga a III a. Potrivit unui comunicat al Primariei Medgidia, Clubul Sportiv Medgidia anunta retragerea echipei de fotbal din Liga a III a, in semn de protest fata de…

- Formația olteana Pandurii Targu Jiu a reușit sa se impuna sambata, scor 1-0, in Moldova, in fața echipei Aerostar Bacau, in prima etapa a sezonului 2018/2019 din Liga 2. Destinația punctelor a fost decisa de Florin Maicaneanu, care a reluat ...

- Miercuri a fost zi festiva la Școala Federala de Antrenori. Forul condus de Dan Apolzan a anunțat rezultatele examenului pentru obținerea licenței UEFA A, printre cei cu note de trecere regasindu-se opt olteni, dupa cum urmeaza: Mirel Radoi (nota 9,86), ...

- Echipa nationala de fotbal a Portugaliei a obtinut prima victorie la Cupa Mondiala din Rusia. "Lusitanii" au invins la Moscova cu scoru de 1-0 reprezentativa Marocului in etapa a doua a grupei B. Unicul gol al meciului a fost inscris de Cristiano Ronaldo, in minutul 4.

- Membrii miscarii #Rezist Alba organizeaza miercuri, 20 iunie, un protest impotriva guvernului PSD si a unei posibile actiuni de suspendare a presedintelui tarii si revocare a procurorului sef DNA.

- Naționala Rusiei a invins-o pe Egipt cu scorul de 3-1 intr-o partida din a doua etapa a grupei A din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal. Echipa lui Stanislav Cercesov și-a garantat practic calificarea in optimile competiției.

- Selectionerul nationalei de fotbal a Arabiei Saudite, argentinianul Juan Antonio Pizzi, a declarat ca echipa sa va juca la victorie in partida contra Rusiei, de joi seara, cea care va deschide practic turneul final al CM 2018. "Stilul meu este sa fiu competitiv. Vrem sa luptam pentru fiecare…

- Reprezentativa Romaniei s-a impus categoric, scor 2-0, in partida amicala susținuta in ieri seara, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, in compania echipei similare a Finlandei. Golurile tricolorilor au fost marcate de Cristian Manea (’37) și Ciprian Deac (’61). Cu ...