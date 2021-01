Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Juventus Torino, detinatoarea titlului, a suferit primul esec de la debutul editiei 2020/2021 a campionatului de fotbal al Italiei, inclinandu-se pe teren propriu in fata formatiei Fiorentina (scor 0-3), marti seara, intr-o partida contand pentru etapa a 14-a din Serie A. Oaspetii s-au impus…

- FC Viitorul Constanta si jucatorul Adrian Stoian au ajuns la un acord pentru incetarea pe cale amiabila a contractului, a anuntat clubul din Liga I de fotbal pe site-ul sau oficial. Stoian a ajuns in aceasta vara la Viitorul si a evoluat in cinci partide, patru in Liga I si una in Cupa Romaniei, reusind…

- Adrian Stoian a fost inregimentat de echipa constanteana in vara acestui an, jucatorul disputand de atunci cinci partide. FC Viitorul Constanta si jucatorul Adrian Stoian au ajuns la un acord pentru incetarea pe cale amiabila a contractului.Sosit in vara acestui an la formatia noastra, Adrian Stoian…

- Mijlocasul bosniac Miralem Pjanic, de la FC Barcelona, a fost desemnat cel mai bun sportiv al Bosniei-Hertegovina in anul 2020, in traditionala ancheta realizata de televiziunea publica BiH si de ziarul Nezavisne novine, transmite EFE. Premiul pentru cea mai buna sportiva din Bosnia in acest an i-a…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat primul sau gol in Serie A, duminica, in meciul pe care Cagliari l-a terminat la egalitate, 1-1, in deplasare, cu Hellas Verona, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Italiei. Mattia Zaccagni (21) a deschis scorul pentru gazde, iar Marin a egalat…

- In acest moment, Denis Dragus joaca in Serie A, la Crotone, unde a fost imprumutat de Standard Liege. Tanarul fotbalist Denis Dragus, care a fost format in Academia Hagi si lansat in fotbalul mare de FC Viitorul Constanta, va deveni tatic, jucatorul fiind in varsta de 21 de ani. Denis care, in prezent,…

- Echipa italiana de fotbal AS Roma are probleme cu fundasii inaintea meciului de joi cu CFR Cluj din Europa League, Gianluca Mancini si Roger Ibanez urmand sa fie examinati de medici, scrie presa italiana. Victoria de duminica, 3-0 acasa cu Parma, a treia consecutiva in Serie A, a lasat urme in randul…

- Genoa, decimata de COVID-19, a remizat in deplasare cu Hellas Verona, 0-0, luni seara, intr-un meci din etapa a patra a campionatului de fotbal al Italiei. Portarul Mattia Perin, primul care s-a infectat cu noul coronavirus de la club, dar vindecat intre timp, a avut o evolutie excelenta si a ''inchis''…