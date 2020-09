Fotbal: AC Milan a oficializat prelungirea cu un an a contractului lui Ibrahimovic

Fotbal: AC Milan a oficializat prelungirea cu un an a contractului…

Atacantul Zlatan Ibrahimovic, care a implinit 39 de ani, si-a prelungit cu un sezon contractul cu AC Milan, a anuntat oficial luni seara clubul italian de fotbal la care starul suedez a revenit in luna ianuarie, informeaza AFP.



"Ibra", a carui ramanere la gruparea milaneza era aproape o certitudine dupa ce a aparut in ultimele zile pe retelele de socializare cu tricoul lui Milan si a anuntat revenirea sa in Italia, este legat de "rossoneri" pana pe 30 iunie 2021.



"Astazi, Zlatan Ibrahimovic s-a alaturat coechipierilor sai si antrenorului Stefano Pioli la centrul sportiv…