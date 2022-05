Lucrarile de construire a complexului Palas Campus se apropie cu pasi repezi spre etapa finala: proiectul a inceput la mijlocul anului 2020 si, cel mai probabil, va fi finalizat in acest an avand in vedere ritmul alert in care sunt executate lucrarile. Investitorul Iulius a publicat pe pagina de Facebook mai multe imagini cu stadiul actual al lucrarilor si poate fi observat cu usurinta etapa avansata in care se afla proiectul. Amintim ca Palas Campus este cel mai amplu proiect care se desfasoara la Iasi in aceasta perioada marcata de pandemie, generand peste 1.700 de locuri de munca in perioada…