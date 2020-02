Stiri pe aceeasi tema

- Managerii din Romania preconizeaza, pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020, o crestere moderata a preturilor in industria prelucratoare si constructii, dar si o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare si servicii, arata datele transmise marti de Institutul National…

- Lotul FCSB va reveni din vacanta de Sarbatori marti, 7 ianuarie, primul pas fiind vizita medicala de la Institutul National de Medicina Sportiva, programata la ora 8:00, anunța news.ro.Ros-albastrii se vor pregati la Baza Sportiva FCSB pana pe 11 ianuarie, cand vor pleca spre Marbella, unde…

- INS revizuiește in crestere la 4,4% estimarea privind creșterea economica din 2018 Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in crestere la 4,4% estimarea privind avansul Produsului intern brut in anul 2018, potrivit datelor semidefinitive publicate vineri. În varianta provizorie, din…

- Cel de-al doilea sezon din serialul „Narcos: Mexic”, cu Diego Luna in rol principal, va fi lansat de Netflix pe 13 februarie 2020, scrie news.ro.Diego Luna joaca rolul lui Miguel Angel Felix Gallardo, liderul cartelului Guadalajara. Tacut, dar indraznet, incapatanat, dar inteligent, este,…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea" - INCDS il va avea in functia de director general interimar pe Stefan Neagu, dupa ce ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, incetarea delegarii atributiilor de director…

- Productia industriala a scazut in luna octombrie cu 4,5% ca serie bruta, fata de luna corespunzatoare din anul precedent, o contractie mai mare decat cea inregistrata in luna precedenta, arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS).

- In Romania, incidenta afectiunilor si a bolilor grave continua sa fie semnificativa. De exemplu, conform statisticilor, aproape 15.000 de cazuri noi de cancer au fost identificate doar in primele 3 luni din acest an, precum si aproximativ 17.000 de cazuri noi de diabet zaharat, 6.500 de cazuri de infectii…

