Fostul trezorier al PSD Bârlad a fost găsit spânzurat în sediul organizației Un membru PSD din municipiul Barlad a fost gasit, vineri seara, spanzurat in incinta sediului local al partidului, politistii efectuand cercetari in acest caz. Barbatul, in varsta de 73 de ani, detinuse functia de trezorier, iar in prezent era presedinte al organizatiei de pensionari, potrivit unor surse din cadrul partidului. „Pe data de 10 februarie 2023, ora 20,55, Politia Municipiului Barlad a fost sesizata prin apel la numarul de urgenta 112 despre faptul ca o persoana de sex masculin, in varsta de 73 de ani, domiciliata in municipiul Barlad, fost gasita spanzurata in sediul unui partid politic.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

