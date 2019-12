Stiri pe aceeasi tema

- Ari Behn, fostul sot al printesei norvegiene Martha Louise, s-a sinucis, au anuntat miercuri palatul regal si familia acestuia, informeaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Agentul sau literar, Geir Hakonsund, a dat publicitatii un comunicat in numele familiei scriitorului in care anunta ca Behn, in…

- Cunoscuta cantareata de opera Katherine Jenkins a fost jefuita in sud-vestul Londrei dupa ce artista intervenise pentru a o ajuta pe victima unui furt comis in plina strada, a declarat agentul sau citat vineri de Press Association. Cantareata, in varsta de 39 de ani, mergea la o repetitie, in jurul…

- Fostul medic de la Internatul psihoneurologic din Balti Stanislav Florea, care violat 18 paciente, va sta 15 ani dupa gratii. Decizia definitiva a fost pronuntata, marti, de Curtea Suprema de Justitie, care a lasat in vigoare hotararea Curtii de Apel.

- Una dintre invențiile periculoase ale sfârșitului secolului XX a fost noțiunea de „drept de a nu te naște”. În Franța și SUA, mai mulți medici au fost condamnați sa plateasca daune parinților pentru ca nu au stabilit ante-natal existența unui handicap la naștere. Aceasta…

- Icoana de mare valoare semnata de pictorul renascentist Cimabue, care a atarnat ani la rand pe peretele bucatariei unei batrane din orașul francez Compiegne, a fost vanduta la o licitație cu o suma imensa: 24 de milioane de euro. Inițial, lucrarea a fost evaluata la 6 milioane de euro, dar la licitație,…