Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Hellvig susține ca aceasta mișcare a avut un impact major asupra echilibrului regional și a contribuit la tensiunile actuale.Conform fostului șef SRI, in luna martie a acestui an, mai mulți militari israelieni au avertizat ca reforma constituționala brutala pe care premierul o dorește va slabi…

- Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, arata intr-o postare pe platforma X care ar fi motivele care au condus la actuala situație exploziva din Israel. In martie anul acesta, mai mulți militari proeminenți in rezerva i-au scris lui Bibi ca reforma constituționala brutala pe care o dorește va slabi securitatea…

- Platforma de socializare X a eliminat sute de conturi afiliate Hamas si a luat masuri pentru a elimina sau a eticheta zeci de mii de continuturi, de la atacul grupului militant asupra Israelului, a declarat joi directorul general Linda Yaccarino, transmite Reuters, potrivit news.ro.Masura a venit…

- Comisarul european pentru piata interna Thierry Breton i-a cerut marti lui Elon Musk sa combata raspandirea dezinformarii pe platforma sa X dupa atacul surpriza al Hamas asupra Israelului pentru a respecta noile reguli privind continutul ale UE.

- Comisarul european pentru piata interna Thierry Breton i-a cerut marti lui Elon Musk sa combata raspandirea dezinformarii pe platforma sa X dupa atacul surpriza al Hamas asupra Israelului pentru a respecta noile reguli privind continutul ale UE, relateaza Reuters.

- Atacul concentrat pe mare, prin aer și pe uscat al trupelor Hamas asupra comunitaților israeliene a infricoșat omenirea și a paralizat lumea intelligence-ului. Cum a fost posibila acțiunea asupra celui mai bine aparat stat din lume? Unde au fost spionii Mossad? Premierul Benjamin Netanyahu a decretat:…

- Atacul-surpriza al teroriștilor Hamas, care a provocat moartea a sute de civili israelieni și a ridiculizat Shin Bet și Mossad, a declanșat o puternica riposta din partea statului evreu, care a avertizat ca Fașia Gaza va fi redusa la o gramada de moloz. P

- Atacurile din Israel au inceput la ora 06:30, iar sirenele de alarmare au inceput sa sune. Ana Baniciu și Raluka sunt printre cei aflați in vacanța in Israel, mai precis in Tel Aviv, in acest moment. Ana Baniciu și Raluka au calatorit in Israel cu speranța de a trai experiențe memorabile, dar liniștea…