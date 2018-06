Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al Inspectoratului General al Politiei Romane, chestor general Ioan Buda, a fost investit in functie, joi, de catre ministrul Carmen Dan, a anuntat Ministerul Afacerilor Interne. El il inlocuieste pe Catalin Ionita, care a cerut incetarea imputernicirii in functia de inspector general al IGPR…

- Fostul sef al Politiei Romane Catalin Ionita, urmarit penal de DNA pentru trafic de influenta si fals in declaratii in forma continuata, a revenit in postul de director general al Directiei Generale Anticoruptie, pe care il obtinuse prin concurs, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Institutia…

- Joi, a avut loc investirea in funcție a noului inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, chestor general Ioan Buda. Ședința s-a desfașurat la sediul IGPR, fiind condusa de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan. De asemenea, incepand de astazi la conducerea Inspectoratului General…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii: IONITA ALEXANDRU CATALIN, la data faptelor seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1 Bucuresti, in prezent chestor…