- Raportul realizat de inspectorul general Michael Horowitz, care urmeaza sa fie facut public la ora 2 p.m. (18.00 GMT), este rezultatul unei investigatii lansate cu circa o saptamana inainte de instalarea in functie a lui Trump, in ianuarie 2017.Inspectorii Ministerului Justitiei au urmarit…

- Biroul de control din Ministerul american al justitiei da publicitatii joi mult-asteptatul raport privind felul in care a gestionat politia federala FBI ancheta privind corespondenta electronica a fostei candidate la presedintia SUA Hillary Clinton, despre care ea sustine ca a contribuit la infrangerea…

- Avocatul lui Donald Trump Rudy Giuliani afirma ca ancheta cu privire la o posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Trump ar putea sa fie inchisa la 1 septembrie, potrivit presei americane, relateaza AFP. Fostul primar al New York-ului a declarat ca echipa procurorului special Robert…

- Procurorul special Robert Mueller are cel putin patru duzini de intrebari pe care vrea sa i le adreseze presedintelui Donald Trump in ancheta sa cu privire la o eventuala complicitate intre echipa de campanie a miliardarului si Moscova, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie Reuters conform News.ro…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca nu l-a demis pe James Comey 'din cauza investigatiei trucate privind Rusia', contrazicandu-si astfel declaratia din 2017 in care sustinea ca motivul destituirii directorului FBI a fost tocmai aceasta ancheta, transmite Reuters. Trump l-a…

- Trump este ”inapt moral” sa fie presedinte, denunta fostul director FBI, James Comey, care a fost destituit in 2017 de catre Trump din postul de sef al politiei federale (FBI), face un portret foarte sumbru al sefului statului american, pe care-l prezinta ca pe un mincinos care-i ”murdareste pe toti…

- In acest interviu, James Comey, destituit in 2017 de catre Donald Trump din postul de sef al politiei federale (FBI), face un portret foarte sumbru al sefului statului american, pe care-l prezinta ca pe un mincinos care-i "murdareste pe toti cei care sunt in jurul lui". "Eu nu cred in aceste…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat pe James Comey, fostul sef al FBI, despre care a spus ca a mintit in fata Congresului si a numit cartea sa „o autobiografie a minciunilor”, scrie BBC. „De ce a mintit in fata Congresului (inchisoare)? Cum de a dezvaluit informatii clasificate (inchisoare)?”,…