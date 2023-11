Stiri pe aceeasi tema

- La finalul summitului NATO de la Vilnius, din aceasta vara, Ucraina nu a fost invitata oficial sa se alature organizației. In schimb, relația dintre cele... The post Un fost secretar general al NATO a propus aderarea Ucrainei la Alianța fara regiunile ocupate de ruși appeared first on Special Arad ·…

- Germania va desfasura patru avioane de lupta Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de politie aeriana a NATO de la sfarsitul lui noiembrie, a declarat o sursa din domeniul securitatii pentru agenția Reuters, misiunea venind la cateva saptamani dupa atacurile Rusiei asupra unor porturi ucrainene…

- Rusia a atacat Ucraina cu drone de asalt si rachete ghidate si antiaeriene, in noaptea de sambata spre duminica, iar fortele de aparare ucrainene au reusit sa doboare patru dintre ele, au informat surse oficiale de la Kiev, citate de EFE, conform Agerpres.Fortele aeriene ucrainene a anuntat intr-un…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat marti ca 59 de companii straine din 23 de țari s-au alaturat Alianței Industriilor de Aparare, creata la inițiativa Ucrainei, transmite RBC . Oficialul a calificat alianța respectiva ca fiind o „obligație concreta” din partea intreprinderilor…

- Potrivit unui document secret dezvaluit de „The Guardian”, Iranul a avut dificultați in a satisface cererea tot mai mare a Moscovei pentru drone sinucigașe - așa ca o fabrica din Siria le producea și ea, dar acum producția se muta in Rusia. In documentul pe care Kievul l-a dat aliaților sai occidentali,…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a avertizat ca, in ciuda dorinței de pace rapida, razboiul pe scara larga al Rusiei impotriva Ucrainei va dura mult timp și ar trebui sa fim pregatiți pentru el. Stoltenberg a facut aceasta afirmație intr-un interviu publicat duminica…

- Fostul ministru ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, i-a atenționat pe omologii sai occidentali ca negocierile cu Rusia nu vor aduce pacea și ca președintele Vladimir Putin este hotarat sa distruga in totalitate Ucraina și sa-i „asimileze” cetațenii, relateaza The Guardian.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ar fi trebuit sa se retraga anul acesta, dar in contextul razboiului din Ucraina, alianța a extins mandatul. Jens Stoltenberg este la conducerea Alianței Nord-Atlantice din 2014. Stoltenberg a anunțat joi seara ca se va retrage de la șefia alianței anul…