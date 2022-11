Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Lidia Buble a fost condamnata joi la un an de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita, dupa ce a dat 900 de lei unor agenti de politie pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest. Conform deciziei instantei, ea se va afla sub supraveghere pentru o durata de doi ani si va presta 90 de…

- Trei ani și doua luni intr-o colonie penitenciara va petrece un barbat care a aruncat cu cocktailuri Molotov asupra unui birou de recrutare și de inrolare militara din republica Udmurtia din centrul Rusiei in luna mai, relateaza publicația The Moscow Times . Peste 70 de centre de recrutare și cladiri…

- Este vorba despre dosarul 92 118 2020, in care vamesul Valentin Rosculet, inchis preventiv timp de sase luni si ulterior achitat definitiv de acuzatiile aduse de DNA, a dat in judecata statul, solicitand repararea prejudiciilor ce i au fost cauzate prin erorile judiciare produse in cazul sau. In minuta…

- La Universitatea Dunarea de Jos din Galați are loc pe 7 și 8 octombrie cea de 15-a ediție a Conferintei Internationale „Presa si cultura in spatiul european”, tema dezbatuta in acest an fiind „Deontologia Jurnalistica, in era digitalizarii”. Conferința se adreseaza cadrelor didactice din invațamantul…

- Tribunalul Olt a decis, vineri, ca inculpatul Gheorghe Dinca, trimis in judecata pentru omor, trafic de persoane si alte infractiuni in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, trebuie sa execute o pedeapsa maxima de 30 de ani de inchisoare, iar Stefan Risipiteanu, inculpat…

- TUPEU… Condamnat, in prima instanța, la doua decenii de inchisoare, Dan Puiu Galan, «Rambo de Zorleni», vrea o pedepasa mai ușoara. Speriat de perspectiva de a petrece, in spatele gratiilor, atat de mult timp, Galan a mers in fața judecatorilor și a cerut schimbarea incadrarii juridice din omor calificat,…

- Elena Udrea, inchisa la penitenciarul Targșor pentru șase ani, in dosarul gala Bute, a transmis un mesaj pe Facebook in care militeaza pentru dreptul deținuților de a munci. “Romania este a patra țara cu cel mai mic somaj din Europa, cu o rata de 5% in scadere (iulie). Deci este nevoie de forța de munca! …