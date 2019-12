Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rege al Belgiei Albert al II-lea a pierdut un apel, vineri, ce a fost initiat pentru a impiedica folosirea ADN-ului sau in vederea solutionarii unei dispute legate de paternitate pe care fostul suveran o duce de mai multi ani in instanta cu artista Delphine Boel, a anuntat agentia belgiana de…

- Reprezentantii grupului civic Reset Iasi au anuntat, miercuri, pe pagina lor de socializare, ca au castigat, in prima instanta, un proces cu Partidul Social Democrat, prin care obliga formatiunea politica sa ofere detalii despre banii cheltuiti pentru deplasarea Vioricai Dancila cu un elicopter in…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud (CJ BN) a mai pierdut inca un proces cu Uniunea Comunelor Granicerești Nasaudene (UCGN) pentru cladirea spitalului de pe strada Independenței din municipiul Bistrița. In acest ultim dosar, in care sentința definitiva a fost pronunțata in octombrie anul acesta de catre…

- Instanta superioara din Peru a acceptat, marti, un proces care va stabili daca presedintele Martin Vizcarra si-a depasit atributiile cand a dizolvat Congresul luna trecuta pe fondul disputei prelungite cu parlamentarii cu privire la reformele anticoruptie, informeaza

- Un copil de clasa a III-a nu mai frecventeaza cursurile de aproximativ trei saptamani. Situatia scolarului este destul de complicata. Acesta a frecventat trei ani scoala din Dragotesti, unde locuieste impreuna cu tatal lui. Dar pentru ca parinții lui sunt divorțați, iar instanța l-a incredințat mamei,…

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Ialomița a acționat in instanța Spitalul Județean de Urgența Slobozia pentru un debit de 700 mii de lei. Istorica datorie dateaza inca din 2011 și reprezinta valoarea sumelor pe care unitatea medicala a «omis» sa le recupereze de la persoanele care au provocat…

- Madalin Voicu nu a mai platit pensia alimentara lunara pentru cei doi baieți pe care ii are cu fosta sa soție, Carmen Olteanu, motiv pentru care s-a trezit cu conturile inchise. Madalin Voicu, DIVORT SCUMP de pictorita Carmen Olteanu. Instanta a modificat PENSIA ALIMENTARA Astfel, pentru…

- Scandalul public dintre cele doua clanuri dusmane a ajuns la etapa notei de plata. Sapte indivizi apropiati lumii interlope din Iasi au fost trimisi in judecata zilele trecute de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, acuzatiile care li se aduc fiind de amenintare, detinere de arme sau tentativa…