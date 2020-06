Fostul puscas marin american Paul Whelan, care a fost condamnat saptamana trecuta in Rusia la 16 ani de inchisoare pentru spionaj, nu va face apel impotriva sentintei, informeaza marti agentia de presa Interfax care il citeaza pe avocatul lui Whelan, transmite Reuters.



Avocatul Vladimir Jerebenkov a spus ca Paul Whelan, care detine cetateniile americana, britanica, canadiana si irlandeza, spera sa fie inclus intr-un schimb de prizonieri cu SUA, in viitorul apropiat.



Rusia sustine ca Whelan, arestat in decembrie 2018, avea asupra sa un stick USB ce continea informatii clasificate,…