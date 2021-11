Fostul procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție demisionează Fostul procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Vasile Levițchi, a plecat din sistemul procuraturii. Potrivit surselor Deschide.MD, acesta și-ar fi depus astazi cererea de demisie. De menționat ca Vasile Levițchi a asigurat interimatul funcției de procuror șef al Procuraturii Anticorupție in perioada iunie 2020 - octombrie 2021. Ulterior, acesta a revenit la activitatea sa din Citeste articolul mai departe pe noi.md…

