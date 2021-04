Fostul prinț moștenitor al Iordaniei, arestat la domiciliu fiind acuzat de atentare la securitatea regatului Hamza, fostul print mostenitor si fratele vitreg al regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei a anuntat ca se afla „in arest la domiciliu” in palatul sau din Amman, fiind acuzat de armata de activitati impotriva „securitatii regatului”. Intr-un mesaj video transmis BBC prin avocatul sau, printul Hamza a sustinut ca seful de stat major al armatei a venit la el acasa si i-a spus ca nu i se permite sa iasa. El a negat ca a luat parte la o conspiratie si a acuzat autoritatile tarii sale de „coruptie si incompetenta”, scrie News.ro, citat de HotNews.ro. Agentia de stat Petra a anuntat ca autoritatile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

