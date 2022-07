Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbati din Bucuresti au fost retinuti de politistii galateni intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tanarul de 21 de ani acuzat ca a deschis focul in timpul sarbatoririi zilei nationale in SUA in Highland Park, intr-o suburbie a orasului Chicago, a fost inculpat pentru sapte capete de acuzare de omor si si-ar putea petrece restul vietii in inchisoare, au anuntat autoritatile, potrivit AFP.…

- Competența și susținerea politica se afla rareori in aceeași tabara in politica din Romania, dar un primar liberal a mers prea departe, iar acum risca excluderea din PNL. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O casa din satul Valeadeni, comuna Brebu, a fost distrusa vineri dupa-amiaza de un incendiu puternic, trei persoane avand nevoie de asistenta medicala din partea echipelor de prim-ajutor dupa ce au facut atacuri de panica, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin.…

- Curtea de Apel Bucure;ti, a repsins, vineri, definitiv apelurile declarate de anchetatorii DNA dar și de femeia care a folosit numele premierului Emil Boc in discuțiile cu afaceriștii din mega-afacererea judiciara cu licențe Microsoft, astfel ca aceasta va executa trei ani de inchisoare in regim…

- Fostul primar al comunei Vitomirești, județul Olt, a fost reținut, alaturi de alți doi oameni de afaceri, intr-un dosar in care este cercetat, printre altele pentru abuz in serviciu și luare de mita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a fost ranit, joi dupa-amiaza, la o balastiera din comuna Berceni, sat Moara Noua, politistii prahoveni deschizand in acest caz un dosar penal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un medic si trei cadre medicale au fost retinuti, miercuri, intr-un dosar privind vaccinarea fictiva impotriva COVID-19 a 82 de persoane care au dorit sa obtina certificare verzi fara sa se imunizeze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…