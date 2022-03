Stiri pe aceeasi tema

Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko a declarat ca presedintele american Joe Biden ar trebui sa viziteze Ucraina in timp ce se afla in Europa, la summit-ul NATO de la Bruxelles, saptamana viitoare, transmite CNN, realteaza News.ro.

- Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko a declarat ca presedintele american Joe Biden ar trebui sa viziteze Ucraina in timp ce se afla in Europa, la summit-ul NATO de la Bruxelles, saptamana viitoare, transmite CNN.

- Joe Biden, președintele SUA, ar putea efectua o vizita in Europa in perioada urmatoare, potrivit CNN și NBC News. Calatoria ar putea dura cateva saptamani.Oficialii de la Casa Alba poarta discuții despre posibilitatea ca Joe Biden sa efectueze o vizita in Europa, in urmatoarele saptamani, pe fondul…

- Presedintele american Joe Biden a discutat prin telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, promitandu-i sprijinul Statelor Unite in fata atacului Rusiei, a anuntat miercuri seara Casa Alba, citata joi de France Presse. ‘Presedintele Zelenski m-a contactat si tocmai am terminat de vorbit’,…

- Kremlinul a apreciat luni ca 'prematur' sa se vorbeasca despre un summit intre presedintii Vladimir Putin si Joe Biden, anuntat de Franta pentru dezamorsarea crizei ruso-occidentale in legatura cu Ucraina si pericolul unei invazii ruse, transmite AFP.

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a cerut joi Rusiei, in cadrul ONU, „sa renunte la calea razboiului”, in timp ce a descris scenariul unui atac asupra Ucrainei pe care Washingtonul il considera iminent, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Ma aflu aici nu pentru a incepe un razboi, ci pentru…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden ii va propune omologului sau rus, Vladimir Putin, „o cale diplomatica“ de iesire din criza din Ucraina in cadrul convorbirii telefonice de joi, inaintea discutiilor privind securitatea in Europa care vor incepe pe 10 ianuarie, informeaza AFP.