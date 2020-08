Fostul presedinte columbian Alvaro Uribe a fost testat pozitiv la COVID-19 la doar cateva ore dupa ce Curtea Suprema de Justitie a decis plasarea sa in arest la domiciliu pentru mituirea unor martori si pentru a evita ca fostul sef al statului columbian sa obstructioneze ancheta, au confirmat miercuri seara pentru EFE surse din cadrul partidului sau, Centrul Democrat.



Curtea Suprema investigheaza daca Uribe, in prezent senator, a mituit si exercitat presiuni asupra martorilor pentru a-i reduce la tacere in legatura cu acuzatiile ca el si familia sa au avut legaturi cu grupuri paramilitare…