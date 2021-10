Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 5 zile petrecute in spital, Bill Clinton s-a intors acasa, alaturi de familie. Fostul presedinte american a fost externat din spital, unde a fost tratat pentru o infectie in sange. Soția sa, Hilary Clinton, i-a fost alaturi.

- Fostul presedinte american Bill Clinton, 75 de ani, a parasit dumincia dimineata spitalul din California unde a fost internat marti pentru o infectie, a anuntat seful echipei de medici care l-a ingrijit, scrie AFP.

- Fostul presedinte american Bill Clinton, 75 de ani, va sta o noapte in plus in spitalul din California unde primeste tratament pentru o infectie nelegata de COVID-19, a anuntat sambata purtatorul sau de cuvant, Angel Urena, citat de AFP. Bill Clinton, presedinte al Statelor Unite din 1993…

- Fostul presedinte american Bill Clinton, 75 de ani, va sta o noapte în plus în spitalul din California unde primeste tratament pentru o infectie nelegata de COVID-19, a anuntat sâmbata purtatorul sau de cuvânt, Angel Urena, citat de AFP. Bill Clinton, presedinte al Statelor…

- Fostul președinte american Bill Clinton este spitalizat la un centru medical din sudul Californiei pentru o infecție ce nu are legatura cu coronavirusul, a anunțat vineri purtatorul sau de cuvant, Angel Urena. Domnia sa a fost primit urgent joi seara la centrul medical Irvine al Universitații din Los…

- Agențiile de presa internaționale spun ca fostul președinte american Bill Clinton iși revine dupa doua zile de tratament. Acesta fusese internat pentru o infecție intr-un spital din California. Informațiile despre sanatatea acestuia au fost date de medicii sai, intr-o conferința de presa de joi. Bill…

- Bill Clinton, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, a fost internat la un spital din California, la terapie intensiva. Medicii au subliniat faptul ca nu era necesara internarea la terapie intensiva, dar a fost realizata pentru siguranța și confidențialitatea fostului președinte. Dupa tratamentul…

- Fostul președinte al SUA, Bill Clinton, a fost internat la spital, intr-o secție de Terapie Intensiva. Medicii au transmis ca a fost identificata o infecție in sange și nu are legatura cu Covid-19. Spitalizarea a avut loc in California, la centrul medical Irvin. Potrivit apropiaților sai, starea sa…