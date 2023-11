Stiri pe aceeasi tema

- Ce a raspuns Nicolae Ciuca cand a fost intrebat daca va candida la Președinția Romaniei / VideoPreședintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat, vineri, daca va candida la președinție: „Imi asum responsabilitatea la tot ceea ce inseamna alegeri in 2024”, a raspuns el. Nicolae Ciuca a admis…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, 3 noiembrie, intr-o conferința de presa dupa ședința Biroului Politic Național, ca liberalii au luat decizia sa continue coaliția cu PSD, dar Partidul Național Liberal va merge fara social-democrați la europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, 3 noiembrie, intr-o conferința de presa, ca membrii liberali au luat decizia sa continue coaliția cu PSD, dar Partidul Național Liberal va merge fara PSD la europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale in 2024.„Este important sa va impartașesc…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a lasat de ințeles vineri, 3 noiembrie, in ședința Biroului Politic Național ținuta la Sinaia, ca va fi candidatul liberalilor la președinție, au declarat mai multe surse participante la discuții pentru Libertatea.„A fost intrebat daca dorește sa candideze la președinție…

- Fostul premier al Romaniei, Nicolae Ciuca, se arata optimist in ceea ce privește viitorul economic al Romaniei. Ciuca afirma ca, potrivit cifrelor pe care le-au difuzat agentiile de rating, Romania are o perspectiva de evolutie economica ce ii va permite in 2025 sa depaseasca Polonia ca PIB. Președintele…

- Nicolae Ciuca da carțile pe fața: 'A fost un mandat de premier de care nu mi-e rusine. Plecatul acasa inseamna o dezertare. Niciodata!'Liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat ca nu a fost niciodata pregatit sa intre in politica cum de altfel nu este nici acum. Despre mandatul de premier, el a aratat…

- Președintele liberalilor, Nicolae Ciuca, a fost intrebat, vineri, despre posibilitatea ca la alegerile din 2024 sa existe liste comune PNL-PSD. Fostul premier a dat un raspuns destul de interesant. Ce spune Nicolae Ciuca despre posibile liste comune PNL-PSD la alegeri: ”Putem merge singuri, dar și in…

- Moment inedit: Nicolae Ciuca a jucat in horaMoment inconfortabil pentru liderul PNL, Nicolae Ciuca! Fostul premier a jucat in hora, la Prislop. Din imaginile postate chiar de el pe Facebook, se poate observa ca fostul militar se mișca greu in hora, fara prea mult entuziasm. Presedintele PNL…