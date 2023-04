Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi nu mai necesita tratament in secția de terapie intensiva, conform declarației facute de fratele sau pentru ziarul Corriere della Sera. Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost internat la inceputul lunii aprilie la Spitalul San Raffaele din Milano, unde…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost mutat duminica, 16 aprilie, din sectia de terapie intensiva in care se afla inca de pe 5 aprilie, dar va ramane in continuare internat in spital, anunța presa italiana, preluata de AFP. Magnatul in varsta de 86 de ani, internat in spitalul San Raffaele…

