Fostul premier francez Manuel Valls a anuntat miercuri ca divorteaza de sotia sa, violonista Anne Gravoin, dupa opt ani de casatorie si 12 ani de viata in comun, relateaza EFE.



Fostul sef al guvernului socialist, in varsta de 55 de ani, a declarat revistei 'Paris Match' ca nu va face alte comentarii si ca doreste sa-i fie respectata viata privata.



"O despartire este intotdeauna dureroasa", a spus Valls, prim ministru in timpul presedintiei lui Francois Hollande, in perioada martie 2014 si decembrie 2016.



Nu este prima data cand cei doi se despart. Manuel…