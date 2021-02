Stiri pe aceeasi tema

- Yoshiro Mori, fost premier al Japoniei, a spus ca este necesara reglementarea timpului de vorbire al femeilor la diverse intruniri, „altfel nu vom putea termina niciodata”, informeaza nytimes.com.

- Președintele Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice Tokyo-2020 s-a plâns ca ședințele cu femeile sunt prea lungi deoarece acestea au dificultați în a-și termina intervențiile, transmite agenția nipona de presa Asahi, preluata de AFP."Consiliile de administrație cu multe…

- Desfasurarea Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo in vara acestui an ar putea depinde de sprijinul SUA si al presedintelui Joe Biden, a declarat pentru Wall Street Journal un membru al comitetului de organizare a competitiei, Haruyuki Takahashi, scrie Reuters. Comitetul International Olimpic (CIO) si…

- Directorul general al Comitetului de organizare a JO de vara de la Tokyo, Toshiro Muto, manifesta un optimism moderat in legatura cu vaccinarea anti-Covid pornita la nivel mondial, care ar putea conduce la desfasurarea in siguranta a celui mai mare eveniment sportiv din lume, scrie Reuters, care a obtinut…

- Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Tokyo a estimat costul masurilor anti-COVID-19 la aproximativ 100 miliarde yeni japonezi (960 milioane dolari), in plus fata de 200 miliarde yeni (1,9 miliarde dolari) costuri suplimentare estimate in legatura cu amanarea jocurilor, spun…

- Cotidianul italian Il Messaggero dezvaluie ca lui Ștefan Radu (34 de ani) i s-ar fi propus sa fie capitanul naționalei la Jocurile de la Tokyo și ca fundașul ar fi atras de aceasta idee. La 34 de ani, Ștefan Radu e titular indiscutabil la Lazio. Unul dintre preferații lui Simone Inzaghi in aparare.…