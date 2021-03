Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Matteo Renzi a primit miercuri un plic anonim continand doua gloante, o actiune de intimidare pe care partidul sau Italia Viva l-a pus pe seama „climatului de ura”, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres.

- Arhiepiscopia Tomisului, condusa de arhiepiscopul Teodosie, organizeaza in perioada 9 – 11 februarie mai multe evenimente religioase pentru cinstirea Sfantului Haralambie, printre care un concert de cantece bisericești și o procesiune prin orașul Constanța, potrivit unui anunț al instituției. Procesiunea…

- Matteo Renzi, care a declansat criza politica de la Roma dupa retragerea din coalitia de guvernare a micului sau partid, Italia Viva, ar vrea ca fostul sef al Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, sa devina noul premier italian, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- O femeie de 73 de ani, cu multiple afectiuni cronice, a decedat ieri in orasul Bacau in aceeasi zi in care a primit prima doza de vaccin anti COVID-19. In perioada de supraveghere post-vaccinala, persoana nu a prezentat modificari ale starii de sanatate. A parasit apoi centrul de vaccinare, fara alte…

- Silvio Berlusconi, 84 de ani, a fost internat de urgenta intr-un spital din Monte Carlo. Fostul premier al Italiei se confrunta cu probleme cardiace, a anunțat medicul sau personal, informeaza Agerpres, care citeaza agențiile de presa internaționale.Alberto Zangrillo a declarat ca l-a vazut luni pe…

- Klaus Iohannis a incuviințat miercuri urmarirea penala a fostului premier Calin Popescu Tariceanu, care este acuzat de procurorii DNA ca ar fi primit mita in perioada 2007-2008. Cererea a fost transmisa ministrului Justiției. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 13 ianuarie…

- Liderii USR-PLUS discuta, la ora transmiterii acestei știri, varianta ca Ludovic Orban sa fie propunerea partidelor de dreapta pentru a deveni premier desemnat. Președintele PNL le-a spus celor doi lideri, Dan Barna și Kelemen Hunor, ca vrea sa fie propus din nou pentru funcția de premier…