- Vladimir Filat, fostul premier al Republicii Moldova, condamnat la 9 ani de inchisoare a fost eliberat inainte de termen, urmare unei decizii a Judecatoriei Chisinau, anunta ZDG.mdO incheiere in acest sens a fost pronunțata in urma cu cateva minute de catre Judecatoria Chișinau. Avocații acestuia…

- Fostul premier Vlad Filat, condamnat in anul 2016 la 9 ani de inchisoare pentru abuz de putere, și deținut pana in prezent la Penitenciarul nr. 13 din Chișinau a fost eliberat, scrie Moldova Curata. Potrivit sursei citate , decizia a fost luata cu puțin timp in urma, la ședința din dosarul sau ținuta…

- 10 noiembrie este zi de alegeri pentru toți romanii, chiar și pentru cei aflați in spatele gratiilor, precum Liviu Dragnea și Radu Mazare. Ce alte ”vedete” iși mai pot exercita acest drept din inchisoare? Liviu Dragnea și Radu Mazare, vot din spatele gratiilor Administrația Naționala a Penitenciarelor…

- Cristi Borcea are de executat o pedeapsa de 7 ani și 6 luni in cele doua dosare, din care 5 ani și o luna a stat in penitenciar. Daca instanța ii admite definitiv cererea de liberare condiționata, Borcea va executa restul pedepsei in libertate, urmand sa fie supravegheat de un ofițer de probațiune…

- ​​​Liviu Dragnea împlinește astazi 57 de ani și ramâne în închisoare dupa ce solicitarea sa de permisie a fost respinsa de conducerea Penitenciarului Rahova. Colegii sai de partid de la PSD Teleorman nu l-au uitat însa și i-au transmis un mesaj de felicitare. „Astazi…

- Fostul premier al Pakistanului, Nawaz Sharif, a fost eliberat condiționat vineri din motive medicale, a declarat avocatul acestuia, citat de agenția de presa Reuters, potrivit Mediafax.„Am solicitat eliberarea condiționata pe fondul starii sale de sanatate, care se inrautațește. Are nevoie…

- Pavel Ustinov, in varsta de 23 de ani, a fost condamnat la jumatatea lui septembrie la trei ani si jumatate de inchisoare - cu executarea -, dupa ce a fost gasit vinovat de faptul ca a opus rezistenta arestarii si a provocat ranirea unui politist, in timpul unei manifestatii a opozitiei. Eliberat pe…

- Acuzațiile aduse de membrii Comisiei de Ancheta, privind jaful bancar sunt niște acuzații care aduc un prejudiciu la adresa lui Vlad Filat. Cel puțin asta se arata intr-un comunicat plasat de avocații fostului prim-ministru, Vlad Filat.