Stiri pe aceeasi tema

- Un numar record de cazuri de viroza respiratorie si gripa s-au inregistrat la Buzau in ultima saptamana raportata de Directia Judeteana de Sanatate Publica, fiind diagnosticate cu infectii respiratorii 4.543 de persoane fata de 1.911 in perioada similara a anului trecut si 122 de persoane cu gripa,…

- UDMR si-a ales, vineri, conducerea grupurilor parlamentare pentru noua sesiune a Legislativului - deputatul Benedek Zakarias - la Camera, iar la Senat ramane Cseke Attila.Grupul parlamentarilor UDMR s-a reunit vineri, la Sovata, iar in cadrul sedintei a fost ales un nou lider de grup la Camera…

- Primaria Rovinari a inceput curațenia in oraș. Pentru ca vremea este prietenoasa, autoritațile locale din Rovinari au demarat acțiunile de toaletare a copacilor și de inlaturare a vegetației uscate, urmand ca in scurt timp sa fie ingrijite și rondurile de flori. Edilul Robert Filip s-a gandit…

- Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere a expirat la inceputul acestei saptamani, iar cererea este mult ai mica decat oferta. Luni, 13 ianuarie, a fost ultima zi in care candidații interesați pentru unul din cele 7 posturi de medic specialist pe care Spitalul Județean de Urgența (SJU) Buzau…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a trimis luni Corpul de Control la Colegiul B.P Hasdeu din Buzau, dupa ce mama unui elev a reclamat faptul ca fiul sau a primit nejustificat nota 2 la purtare.

- Masinile nefolosite nu vor mai putea ocupa spatiul public la fel ca pana acum - proiect de lege Perioada in care vehiculele neutilizate vor putea stationa in parcarile publice va fi scurtata de la un an la sase luni, iar somatiile adresate proprietarului vor putea fi afisate inclusiv la adresa de domiciliu…

- Perioada in care vehiculele neutilizate vor avea voie sa staționeze in parcarile publice se va scurta, de la un an la șase luni, conform unui proiect de hotarare depus la Senat și inițiat de șapte parlamentari USR, informeaza Agerpres. Dupa aceasta perioada, rablele vor fi ridicate de...

- In perioada sarbatorilor de iarna vor aparea o serie de modificari in programarea curselor aeriene de si dinspre Aeroportul International Timisoara. Companiile aeriene vor avea un program special in perioada urmatoare In perioada sarbatorilor de iarna, companiile aeriene care iși desfașoara activitatea…