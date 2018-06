Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a transmis, pe Facebook, referitor la faptul ca o zi de filaj la Serviciul Roman de Informatii ar costa 3.000 de euro, ca acum se observa ca nu doar politicienii si functionarii au risipit banii publici, ci si sistemul format din fosti sefi SRI, ofiteri, procurori si judecatori.

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir confrma, duminica, pe pagina sa de Facebook, ca o zi de filaj la Serviciul Roman de Informații (SRI) costa aproximativ 3.000 de euro, precizand ca au fost cheltuite sume uriașe pentru ca romanii sa fie urmariți.Citește și: Carmen Dan provoaca un CUTREMUR in…

- "Vai ce chin, ce dor, ce jale jale! S-a publicat protocolul semnat in 2009 intre Ministerul Public si SRI. Din cele 18 pagini ale protocolului, 2 sunt dedicate nominalizarii legilor, ordonantelor de urgenta, hotararilor de guvern si hotararilor CSAT care constituie izvorul continutului protocolului. Si…

- Parchetul General a anuntat marti ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. Parchetul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a ajuns intr-o situație imposibila. Tipica pentru un stat cu o democrație eșuata. Rapoartele de activitate ale Serviciului Roman de Informații din 2015, 2016 și 2017, daca Parlamentul iși face datoria, trebuie analizate și este obligatoriu sa primeasca un vot. Fie de aprobare,…

- Suresele judiciare au declarat pentru Mediafax ca directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a fost audiat, in calitate de martor, in data de 28 februarie, iar fostul adjunct al SRI, Florian Coldea a ajuns la sediul DIICOT in data de 8 martie. Numele celor doi au fost mentionate, in…

- Fostul ofițer SRI, Florian Coldea, cel care susține ca a fost mana dreapta a lui Florian Coldea, in perioada cand acesta conducea operativ Serviciul Roman de informații ii adreseaza, public, acestuia o serie de intrebari care ar dezvalui multe dintre dedesupturile Sistemului. Citește și: Mutare…