Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, sa fie eliberata din arest preventiv, urmand ca aceasta sa fie cercetata sub control judiciar, in dosarul in care este acuzata de luare de mita, potrivit Agerpres.Decizia este definitiva. In aceasta dimineata, Sorina…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, sa fie pusa sub control judiciar.Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Sorina Pintea sa fie cercetata sub control judiciar. Conform avocatului Sorinei Pintea, Viorel Mocanu, masura controlului judiciar este…

- Judecatorii CAB care au analizat contestatia Sorinei Pintea au stabilit, definitiv, revocarea masurii arestarii preventive a acesteia si ca fostul ministru va fi cercetat in continuare in stare de libertate, dar sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de fapte de luare de mita drept…

- Sorina Pintea, fost ministru al Sanatații, a ajuns vineri dimineața la Curtea de Apel București, unde urmeaza sa se judece contestația masurii arestarii preventive. Ea a fost adusa fara catuse, dupa scandalul provocat de imaginile cu ea incatusata, iar polițiștii au pastrat o distanța de „discreție”.…

- Avocatii Sorinei Pintea au solicitat explicatii directorului Centrului de retinere si arestare preventiva a Politiei Capitalei, dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost dus la Policlinica MAI in catuse, marți seara.Avocatii Viorel Mocanu si Alina Cojocaru solicita un raspuns urgent la opt intrebari…

- Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, a fost suspendata din PSD, ca urmare a unei decizii luate in sedinta informala a Comitetului Executiv National al PSD de marti, 3 martie.Potrivit deciziei, incepand de azi, se suspenda de drept orice membru de partid impotriva caruie este deschisa…

- Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Oprisldquo; din Baia Mare, Maramures, a fost arestata preventiv de Tribunalul Bucuresti. Mandatul emis pe numele fostului ministru nu este definitiv, el putand fi contestat la Curtea de Apel Bucuresti.…

- ​​Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a fost arestata de Tribunalul București pentru 30 de zile, potrivit Mediafax. Decizia nu e definitiva. Pintea fusese reținuta de DNA în cursul dimineții de sâmbata, fiind acuzata de luare de mita. Potrivit unui comunicat al Direcției…