Fostul ministru Daniel Chiţoiu rămâne internat la Spitalul Floreasca Traumatism toracic sever, doua coaste rupte și o fractura de stern din cauza impactului din momentul accidentului este diagnosticul pus de medici.



Totuși, la cerere, exista posibilitatea ca ministrul sa fie externat.



Au fost tot felul de controverse legate de audierea lui Daniel Chițoiu. Anchetatorii spun ca nu au facut-o din cauza starii de sanatate a acestuia, dar surse citate de Antena 3, de la Spitalul Floreasca, spun ca medicii au afirmat ca ei nu se pot opune unei anchete și ca audierea ar fi fost posibila daca ar fi fost solicitata.



