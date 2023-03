Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Transporturilor Razvan Cuc a afirmat ca multi profesionisti din caile ferate au iesit la pensie si trebuie investit foarte mult in formarea profesionala. El a precizat ca una este sa faci teorie si alta este sa lucrezi pe locomotiva si sa faci fata unor situatii. Fii la…

- 19 salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența vor deveni scafandrieri dupa absolvirea unui curs de instruire in domeniu. Formarea acestora are loc in cadrul Direcției regionale cautare-salvare nr.1 din municipiul Chișinau in perioada 13 februarie – 09 martie 2023. Astfel, salvatorii…

- Miruna Croitoru, președintele Consiliului National al Elevilor, susține ca numarul elevilor care vor sa mearga la o școala profesionala pentru ca in Romania exista o oarecare stigma asupra acestor meserii. Președintele Consiliului National al Elevilor, a declarat, joi, la Prima News, ca nici parintii…

- Deputatul Tanase Stamule (PNL) a declarat, marți, la Prima News, ca exista un consens politic la nivelul coalitiei pe pensiile speciale si se lucreaza la solutie, dar el nu crede in „șocuri”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sunt intarzieri mari ale trenurilor, de 70 de minute și chiar de 190 de minute. Este vorba de trenul care vine din Satu Mare, care are o problema cu locomotiva, și trenul din Pitești. Acestea sunt doua situații separate, nu sunt situații cauzate de vreme. Sunt insa mai multe trenuri care ajung in Gara…

- Ca rezultat al parteneriatului dintre Primaria Municipiului Targoviște, DONALAM si Liceele Tehnologice „Constantin Brancoveanu” și „Voievodul Mircea”, primarul Cristian Stan a semnat doua contracte privind formarea profesionala prin invațamantul dual, pentru un numar de 56 de elevi. „In contextul…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, focul a fost stins de catre conductorul trenului.In garnitura se aflau aproximativ 50 de calatori. Acestia urmeaza sa fie duși la destinatie de catre operatorul de transport de care apartine trenul.Conform autoritatilor, la fata…