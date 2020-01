Marius Budai, fostul ministru al Muncii in Guvernul PSD, a publicat, pe contul sau de Instagram, o fotografie care reprezinta, in viziunea sa, "Formula generala de recalculare, actualizare si indexare a pensiilor". Imaginea se vrea a fi o ironie la adresa actualei guvernari intr-un context mai mult decat delicat daca ne gandim ca in societate exista discutii pe teme de interes major precum pensiile seniorilor si dublarea alocatiilor copiilor.

Imaginea nu mai are nevoie de alte comentarii.