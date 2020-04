Fostul mare rabin al Israelului a murit infectat cu COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare rabin al Israelului Eliyahu Bakshi-Doron a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus.In varsta de 79 de ani, Bakshi-Doron a fost marele rabin al Israelului intre 1993 si 2003.Nascut la Ierusalim in 1941, Bakshi-Doron a fost mare rabin al orasului port Haifa (nord) timp de 18 ani, inainte…

- Fostul mare rabin al Israelului Eliyahu Bakshi-Doron a murit duminica din cauza infectiei cu noul coronavirus, a anuntat spitalul Shaare Zedek din Ierusalim, relateaza Agerpres.In varsta de 79 de ani, rabinul Bakshi-Doron a fost marele rabin sefard al Israelului intre 1993 si 2003.

- Fostul mare rabin al Israelului Eliyahu Bakshi-Doron a murit duminica din cauza unei infectii cu noul coronavirus, a anuntat spitalul Shaare Zedek din Ierusalim, noteaza AFP.Citește și: Somajul tehnic fortat, intre fantezie si realitate: Orban risca sa ajunga Boc 2 (surse)In varsta…

- Un medic de la Substația Medicala Urgenta din Soroca, testata pozitiv cu Covid-19 a decedat astazi, 3 aprilie. Informația a fost confirmata pentru mass media, de catre purtatoarea de cuvant a Ministerului Sanatații, Cristina Stratulat.

- Potrivit sursei citate, pastorul a ajuns pe 24 martie la Spitalul de Boli Infecționase din Suceava. Avea febra, ii era rau și se simțea obosit. A fost consultat, iar apoi i s-a facut testul pentru a depista daca este sau nu infectat cu noul coronavirus. Medicii l-au sfatuit insa sa se intoarca acasa…

- Au fost inregistrate 22 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Inca patru decese au fost confirmate joi seara pe teritoriul Romaniei. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența București…

- A avut loc al 18-lea deces al unui pacient cu coronavirus in Romania. Este vorba despre o femeie de 76 de ani, din județul Cluj, care avea afecțiuni preexistente. Este o femeie din județul Cluj, internata in data de 20 martie in Spitalul din Huedin. „Pacienta a fost transferata in data de 22.03.2020…

- Marcel Vela a facut, marți seara, declarații de presa la MAI, dupa intrarea in vigoare a decretului privind starea de urgența."Toți conducatorii de autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone au obligația sa poarte mijloace individuale de proteție și sa prezinte documente care sa ateste traseul…