- Fostul manager al gigantului rus Novatek, Serghei Protosenya, a fost gasit mort, marți, impreuna cu soția și fiica sa intr-o vila inchiriata din Spania, a potrivit publicației Radio Free Europe , care citeaza presa spaniola. Potrivit anchetei, la prima vedere pare ca oligarhul și-ar fi ucis soția și…

- Vicepreședintele Gazprombank a fost gasit fara suflare in propria locuința. O dubla crima a avut loc, la Moscova, iar cei implicați au fost el, soția și fiica acestuia. Vladislav Avaev le-a impușcat pe cele doua, iar ulterior s-a sinucis.