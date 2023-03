Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, liderul ATP si principal favorit, s-a calificat lejer in turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a trecut vineri seara, in doua seturi, 6-0, 6-2, de argentinianul Facundo Bagnis…

- Carlos Alcaraz, principalul favorit, a intrerupt seria de 19 victorii consecutive ale lui Daniil Medvedev, duminica noaptea, in finala de la Indian Wells, scor 6-3, 6-2, rezultat cu care Alcaraz il devanseaza pe Novak Djokovic, revenind pe primul loc in c

- Daniil Medvedev iși continua parcursul fantastic din 2023 și s-a calificat in sferturile turneului de la Indian Wells, dupa ce l-a eliminat pe Alexander Zverev in 3 seturi, scor 6-7(5), 7-6(5), 7-5.

- Sarbul Novak Djokovic a inceput luni a 337-a sa saptamana ca lider al clasamentului ATP, egaland astfel recordul din tenisul profesionist detinut de fosta jucatoare germana Steffi Graf, care a reusit aceeasi performanta in circuitul WTA.In varsta de 35 de ani, Djokovic a revenit in fruntea ierarhiei…

- Stefanos Tsitsipas va juca pentru primul sau titlu de Grand Slam și pentru locul 1 in clasamentul ATP, dupa ce și-a asigurat locul in finala Australian Open cu o victorie in fața rusului Karen Khachanov.

- PAOK, formația antrenata de Razvan Lucescu (53 de ani), s-a calificat in semifinalele Cupei Greciei. Gruparea din Salonic a remizat la returul de pe terenul lui Panathinaikos, scor 1-1, dupa 2-0 in prima manșa. Razvan Lucescu este „nașul” celor de la Panathinaikos. Cele doua grupari s-au infruntat pentru…

- ​Caroline Garcia (a patra favorita de la Melbourne) s-a calificat sambata in optimile de la Australian Open. Franțuzoaica a trecut de Laura Siegemund (1-6, 6-3, 6-3), jucatoare care in turul precedent o eliminase pe Irina Begu.

- In primul meci al pre-semifinalelor (sau sferturi de finala, dar in fapt doar doua meciuri s-au jucat, fiindca Ambri Piotta și Sparta Praga s-au calificat direct), suedezii de la Orebro au reușit sa elimine Team Canada, dupa un meci disputat. Mai intai, trebuie spus ca Team Canada a oferit prea multe…