- Noul sezon in tenisul mondial debuteaza la finalul acestei saptamani cu turnee la Antipozi, prima competiție fiind United Cup. Cel dintai turneu incepe pe 31 decembrie, la Brisbane, unde vor participa și doua romance: Ana Bogdan și Sorana Cirstea. Pe 29 decembrie se da startul la United Cup, o competiție…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta, sambata, ca a fost adus in tara, din Republica Dominicana, Cristian Baicu. ”Nu exista zi din calendar in care sa nu aducem cel putin un condamnat fugar inapoi in tara. Ca sa vedeti ca nu uita nimeni de ei, chiar daca au fugit de ani de zile”, a declarat, sambata,…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek a castigat in premiera Turneul Campioanelor (WTA Finals), dupa ce a invins-o fara drept de apel in finala, cu 6-1, 6-0, pe americanca Jessica Pegula, luni, la Cancun (Mexic), potrivit Agerpres.In urma acestui succes, venit la o luna dupa victoria sa in turneul…

- Membrii formației timișorene JazzyBIT vor susține doua concerte in China in cursul lunii noiembrie, evenimentele urmand sa se desfașoare in legendarul club Blue Note Jazz din Beijing și Shanghai. „Ne bucuram sa va anunțam ca in luna noiembrie vom avea doua concerte in China, și nu oriunde, ci la legendarul…

- Un grup de țari europene conduse de Marea Britanie va oferi Ucrainei un pachet de 100 de milioane de lire sterline (122,70 milioane de dolari) pentru a sustine forțele armate ale acesteia, inclusiv echipamente pentru curațarea terenurilor minate, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania.Ministerul…

- Kurt Leung, 38 de ani, un funcționar din Hong Kong, a fost condamnat vineri, 6 octombrie, la 4 luni de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat ca a importat 18 carți pentru copii, „cu oi și lupi”, care au fost considerate „subversive”, scrie Toronto Sun, care citeaza agenția AP.Leung a fost arestat in…

- Ministerul chinez de Externe a transmis sambata ca Statele Unite sunt adevaratul "imperiu al minciunilor", ca replica la un raport al Departamentului de Stat al SUA care acuza guvernul de la Beijing ca investește anual miliarde de dolari in eforturile de manipulare a informațiilor, scrie Reuters, conform…