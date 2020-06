Stiri pe aceeasi tema

- Echipa ucraineana de fotbal Karpati Lvov a fost plasata in carantina pentru cel putin doua saptamani dupa descoperirea a 25 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul jucatorilor si personalului sau, informeaza L'Equipe. Intr-un comunicat dat publicitatii marti, Karpati Lvov…

- Fostul sprinter american Bobby Joe Morrow, triplu campion olimpic, a decedat la varsta de 84 de ani, din cauze naturale, la locuinta sa din San Benito, informeaza lesoir.be, potrivit news.ro.Districtul scolar din San Benito, Texas, al carui stadion de fotbal american poarta numele fostului…

- Un judecator de prima instanta de la un tribunal din Santos (statul Sao Paulo), Decio Gabriel Gimenez, a suspendat plata unei amenzi de catre atacantul brazilian Neymar catre fisc, de aproximativ 14,7 milioane euro, "pana la noi ordine", pe motiv ca valoarea nu este clar stabilita, informeaza cotidianul…

- Fostul jucator de fotbal american Colin Kaepernick, care nu a mai jucat in NFL de trei ani si jumatate, dupa ce a boicotat imnul american, si-a exprimat, joi, sprijinul pentru manifestantii de la Minneapolis. Acestia cer dreptate pentru George Floyd, un barbat de culoare, care a murit dupa o arestare…

- Ronald Koeman, selectionerul nationalei de fotbal a Olandei, care a fost operat duminica din cauza unei probleme cardiace, va ramane in spital cel putin pana joi, informeaza L'Equipe. Ronald Koeman, care are 57 de ani, se simte destul de bine dupa operatie, dar va sta cel putin pana joi in spitalul…

- Presedintele Confederatiei Sud-americane de Fotbal (Conmebol), Alejandro Dominguez, a solicitat FIFA o reuniune pentru analizarea posibilitatii de a se crea un fond global pentru ca federatiile afectate de pandemia de coronavirus sa fie ajutate, informeaza L’Equipe, potrivit news.ro.Dominguez…

- Concertul online organizat de LaLiga, Liga spaniola de fotbal, sambata trecuta, a strans peste un milion de euro destinati achizitionarii de material sanitar pentru a lupta contra pandemiei de coronavirus, a anuntat, miercuri, organizatorul campionatului spaniol de fotbal, citat de cotidianul L'Equipe.Evenimentul…

- In timp ce Spania este grav afectata de pandemia de coronavirus, cu un bilant de 5.690 de morti, un jucator al centrului de formare al clubului de fotbal Atletico Madrid, Christian Minchola, in varsta de 14 ani, a decedat in circumstante care nu au fost precizate de club, informeaza cotidianul L'Equipe.…