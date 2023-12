Stiri pe aceeasi tema

- Doua agentii de stiri de stat rusesti, TASS si RIA, au publicat luni alerte care spuneau ca Moscova muta trupe in „pozitii mai favorabile” la est de fluviul Nipru, in Ucraina, pentru ca apoi, cateva minute mai tarziu, sa retraga informatia, un incident extrem de neobisnuit, care sugereaza neintelegeri…

- Statele Unite au declarat ca sunt in favoarea mentinerii unei democratii “puternice” in Ucraina, in timp ce par sa inteleaga reticenta presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a organiza alegeri la inceputul anului viitor, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Toate alegerile, inclusiv cele prezidentiale,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca actualul conflict dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas "a deturnat atentia" de la razboiul dintre Ucraina si Rusia, informeaza AFP."Este evident ca razboiul din Orientul Mijlociu, acest conflict, deturneaza atentia",…

- Comandantul armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, a scris intr-un articol pentru The Economist ca Rusia face demersuri pentru a trage statul ucrainean intr-un razboi static de uzura. Potrivit acestuia, forțele ruse au construit in acest sens linii fortificate de aparare, care sunt asemanatoa

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut glume pe seama plosnitelor din vestul Europei, in contextul in care economia Rusiei este afectata de sanctiunile impuse de Occident Moscovei din cauza razboiului din Ucraina. Rusia are mai puține sanse sa ia plosnite, ca urmare a interdicției de a importa produse…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat Rusia ca „cumpara” alegatorii la alegerile locale din acest weekend prin direcționarea de bani catre partidele politice pro-Moscova, potrivit Reuters. Sandu, care a denunțat invazia Rusiei in Ucraina și a acuzat Rusia ca a incercat sa o inlature…

- La finalul summitului care a implicat zeci de țari, s-a ajuns la un acord asupra planurilor de lucru, care privesc cinci dintre cele zece puncte ale Formulei de Pace propuse de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. "Urmatoarele doua luni vor fi importante pentru Ucraina", a scris președintele…

- O drona ucraineana s-a prabusit joi peste un depozit de stocare a deseurilor nucleare la centrala atomoelectrica Kursk in partea de vest a Rusiei, a sustinut sambata Ministerul rus de Externe, potrivit Reuters. Ucraina ar fi trebuit sa stie ca actiunile sale ar fi putut provoca o adevarata catastrofa…