Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara e buna de plata, dupa ce Horticultura SA a cerut in instanța sa-i fie achitate servicii nesolicitate și nerecepționate, din perioada in care nu avea contract. Pe aceeași speța, Curtea de Conturi a decis ca municipalitatea procedase corect returnand facturile. The post Horticultura…

- Fostul șef al CCA, Vasile Avram, a dat in judecata doi ziariști ai GSP imediat dupa alegerile FRF pierdute in 2014 Acesta le cerea lui Gabriel Berceanu și lui Razvan Luțac daune in valoare de cate 200.000 euro pentru un articol legat de nereguli din cadrul AMFB. Marți, Curtea de Apel le-a dat dreptate…

- Tribunalul Timis a publicat, vineri, sentinta in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara, in care au fost inculpati fostul primar Gheorghe Ciuhandui, Ioan Cojocari, fost secretar al Consiliului Local, Delia Ileana Dumitru, consilier juridic la primarie, Smaranda Haracicu, fost director…

- Marin Stanica, fostul director al Directiei Publice Comunitare si Evidenta a Persoanelor Dolj, a caștigat definitiv procesul cu Consiliul Județean Dolj. Curtea de Apel Timișoara a dispus, printr-o hotarare definitiva, incadrarea lui Stanica pe postul de director al Direcției, funcție ...

- TIMISOARA. Procesul in care fratii Adelin si Florin Vlai, alaturi de Nicoleta Burchiu, sunt acuzati ca au masluit alcoolemiile soferilor Adrian Braniscan, Marian Rohozneanu si Diana Groza se apropie de final. Dupa numai noua termene de judecata, magistratii Curtii de Apel au anuntat ca in data de…

- Politistul Marian Godina a publicat un mesaj pe Facebook, dupa ce Curtea de Apel a anulat amenda data de CNCD lui Cristian Tudor Popescu in cazul „Pavianul”, in care sugereaza ca Dancila ar fi mai putin inteligenta ca un pavian. „Desi a castigat procesul cu CNCD, eu cred ca dl Cristian Tudor Popescu…

- Mircea Moroșan, primarul din Huedin, a castigat definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate. ANI il acuza pe Moroșan, in anul 2015, de conflict de interese. Curtea de Apel Cluj i-a dat dreptate primarului Moroșan, dar Agenția Naționala de Integritate a formulat recurs. Astfel, dosarul a ajuns…

- Nicolae Robu este audiat in calitate de suspect, vineri dimineata, la sediul DNA Timisoara, intr-un dosar privind reabilitarea termica a unor blocuri din oras cu bani europeni, primarul Timisoarei fiind cercetat penal. Primarul Timisoarei si presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, este audiat…