- Florin Blagaila, fost director al CFR Calatori Timisoara, a fost trimis in judecata de DNA pentru coruptie, fiind acuzat ca a primit mita pentru a urgenta plata unei facturi in cadrul derularii unui contract din bani publici. In acelasi dosar, au fost trimisi in judecata un om de afaceri, acuzat…

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a fost trimis in judecata luni de catre procurorii DNA, in dosarul in care este acuzat ca a primit mita 22 de tone de tabla in perioada in care era ministru al Mediului.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a minorului acuzat de incendierea blocului de pe strada Nicolae Grindeanu.Dosarul va fi solutionat de Judecatoria Constanta.Minorul este acuzat de evadare si distrugere.Conform portalului instantelor…