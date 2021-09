Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București l-a condamnat, marți definitiv pe fostul deputat Viorel Hrebenciuc ala 3 ani de inchisoare cu executare in dosarul Giga TV. Fostul deputat a fost ridicat de acasa și se afla in custodia polițiștilor, urmand a fi incarcerat, transmite Agerpres . Dupa decizia definitiva a instanței,…

