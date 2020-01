Stiri pe aceeasi tema

- Fostul decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii "Ovidius" din Constanta Gheorghe Taralunga a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Constanta, la opt ani de inchisoare pentru luare de mita in forma continuata, decizia instantei fiind definitiva.

- Gheorghe Taralunga, profesor universitar doctor, fost decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo;, a fost condamnat definitiv azi la opt ani de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata 11 acte materiale .Decizia a fost luata azi de judecatorii…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta ar fi trebuit sa se pronunte ieri in dosarul in care Gheorghe Taralunga, profesor universitar doctor, fost decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo;, a fost condamnat in prima instanta la opt ani si opt luni de inchisoare. Tot in prezenta…

- Un tanar de 28 de ani, din Caracal, a fost condamnat definitiv de judecatorii Curtii de Apel Constanta la aproape patru ani de inchisoare cu executare, dupa ce aproape de inceputul lunii august 2015 a provocat un accident rutier mortal in Tuzla. Inculpatul nu se afla la primul conflict cu legea penala,…

- Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si fost ofiter in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, a fost condamnat ieri, prin descontopirea unor pedepse aplicate in doua dosare, la noua ani de inchisoare. Decizia a fost luata…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc un nou termen cel mai probabil ultimul in faza apelului , pentru dezbateri pe fondul cauzei, in dosarul in care Gheorghe Taralunga, profesor universitar doctor, fost decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo;, a fost condamnat…

- George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanta, a fost condamnat la opt ani, o luna si zece zile de inchisoare cu executare. Este decizia magistraților Curții de Apel Constanța care au dispus acordarea sumei de aproape un milion de euro cu titlul de daune morale și materiale, relateaza…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au stabilit un nou termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost condamnat in prima instanta la sase ani si sase luni de inchisoare cu executare. Tot in prezenta cauza, Sorina Gina Hortolomei Moscu, fost reprezentant,…