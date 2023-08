Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar austriac Sebastian Kurz este vizat de o procedura penala si va fi inculpat pentru fals in declaratii in legatura cu implicarea in afacerile unei companii de stat. Parchetul austriac pentru combaterea infractionalitatii economice si coruptiei (WKStA) a anuntat, vineri, ca Sebastian Kurz,…

- Fostul presedinte american Donald Trump este vizat de un al patrulea set de acuzatii penale de amploare, dupa ce un mare juriu din Georgia a emis, luni, un rechizitoriu in care il acuza de eforturi pentru a anula infrangerea sa in alegerile din 2020 in fata democratului Joe Biden, relateaza Reuters…

- Persoanele fizice sau juridice care vor admite incalcarea normelor in construcții vor fi sancționate mai dur. Un proiect de lege care prevede completarea Codului penal a fost votat in prima lectura de 54 de deputați. In prezent, pentru anumite acțiuni sau inacțiuni ilegale in domeniul construcției nu…

- Multa lume se intreaba ce pedeapsa ar putea primi Andrew și Tristan Tate daca vor fi gasiți vinovați pentru acuzațiile grave. Cați ani de inchisoare risca milionarii. Ce a marturisit avocatul Cosmin Bolosin, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In Rusia a fost inițiata o noua procedura impotriva lui Alexei Navalnii. Liderul opoziției ruse este acuzat de incalcarea a șapte articole din codul penal, inclusiv a unuia privind "extremismul".