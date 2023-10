Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar austriac Sebastian Kurz si-a sustinut miercuri nevinovatia a in prima zi a procesului in care este acuzat ca a facut o marturie mincinoasa in fata parlamentului, intr-o tara zguduita de scandaluri de coruptie, transmite AFP. Kurz a spus jurnaliștilor ca spera ca procesul sau sa fie corect,…

