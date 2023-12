Fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, ramane in arest preventiv. Decizia a fost luata astazi de judecatori, in condițiile in care mandatul de arestare preventiva a lui Buzatu urma sa expire. Buzatu a fost arestat preventiv pe data de 23 septembrie, pentru comiterea infractiunii de luare de mita. Fostul lider PSD Vaslui a […] The post Fostul baron PSD de Vaslui, Dumitru Buzatu, ramane in arest. El planuia sa fuga in Ecuador cu secretara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .